Coronavirus e fase 2: ecco cosa si può fare, le regole da rispettare e le precauzioni dal 4 maggio

L'Italia è entrata nella fase 2 dell'emergenza Coromavirus e, come ha ricordato lo stesso premier Giuseppe Conte, spetterà al senso di responsabilità di tutti agire nel rispetto delle regole per fare in modo di non vanificare gli sforzi fatti finora per contenere la diffusione del contagio da Covid 19. A giocare un ruolo chiave anche in questo nuovo scenario saranno comunque i controlli svolti dalle forze di polizia che - secondo una direttiva emanata dal Viminale - saranno rimodulati nel segno di una valutazione prudente ed equilibrata.

Spostamenti

Il nuovo dpcm consente, oltre agli spostamenti motivati da "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” anche quelli per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie

Spostamenti tra regioni

Viene sancito il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute ed è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ma una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati”.

Aree pubbliche e private

Sarà nuovamente possibile accedere ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, rispettando il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continueranno invece a rimanere chiuse.

Attività sportiva e motoria

Viene consentito lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività che potrà essere svolta anche lontano dalla propria abitazione.

Funerali

Alle cerimonie funebri, da svolgersi preferibilmente all’aperto, potranno partecipare congiunti e, comunque, fino a massimo di 15 persone. Andranno indossate protezioni delle vie respiratorie e andrà rispettata rigorosamente distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività commerciali

Oltre ai punti vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole e tabaccai e negozi per bambini e animali, è stato introdotto il commercio all’ingrosso e quello al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Servizi di ristorazione

Sono consentite la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto. Previsti il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando in ogni caso assembramenti.

Mascherine

Obbligatorio l’uso di dpi nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.