Coronavirus, Trump contro la Cina: "Errore terribile, volevano nascondere il virus". Ancora sospetti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump condivide l'ipotesi del suo Segretario di Stato Mike Pompeo: il Covid-19 potrebbe essere uscito da un laboratorio cinese a Wuhan. La Cina ha commesso ''un errore terribile'', in quanto ha ''cercato di nascondere'' il Coronavirus, non riuscendoci, ha detto Trump.

Rispondendo alle domande di Fox News ha promesso che gli Stati Uniti redigeranno un rapporto ''esaustivo'' su questa possibilità, aggiungendo di non avere dubbi sul fatto che Pechino abbia ingannato il mondo sulla reale portata della pandemia.

'Faremo un rapporto molto dettagliato su ciò che pensiamo sia successo'', ha dichiarato Trump, affermando che ''personalmente penso che abbiano commesso un terribile errore. Hanno provato a nasconderlo, hanno provato a spegnerlo''. E ancora: ''hanno impedito alle persone di entrare in Cina, ma non hanno impedito alle persone di lasciare la Cina, facendo così del male al mondo'', ha aggiunto Trump, accusando le autorità di Pechino di aver ''permesso che questo arrivasse nel nostro Paese, in altri Paesi. Questo non sarebbe mai dovuto succedere. Non si sarebbe dovuto diffondere in tutto il mondo''.