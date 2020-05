Coronavirus, via alla fase 2 e Ricciardi avverte: "Se le cose vanno male si richiude tutto"

Parte oggi, lunedì 4 maggio, la fase 2 dell'emergenza Coronavirus. C'è apprensione da parte dei sanitari, su quali saranno i riscontri del contagio dopo il lockdown. Se cioè verranno rispettate le misure.

"Se le cose vanno male, si richiude. Far ripartire alcune attività produttive non vuol dire che tutti possono tornare in strada, ha spiegato a "Repubblica" Walter Ricciardi, consigliere del ministro alla Salute Speranza. "Non è ancora finita. Dobbiamo avviare un cambiamento culturale per convivere con il coronavirus". "Le situazioni che abbassano il distanziamento fisico mettono a rischio la salute di tutti", ha aggiunto Ricciardi in maniera molto perentoria.