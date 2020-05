Coronavirus, gli esperti: così sta mutando. I nuovi sintomi per chi è malato di Covid-19: brividi e orticaria

Il British Journal of Dermatology ha pubblicato uno studio secondo il quale il Covid-19 sta mutando. Secondo gli esperti sarebbe meno aggressivo, ma si stanno notando anche dei sintomi che inizialmente non si erano espressi. Parliamo di brividi, tremori e orticaria.

Secondo quanto diffuso dai Cdc di Atlanta, gli americani Centers for Disease Control and Prevention, che si occupano della salute a livello mondiale, ai sintomi noti del covid, come febbre, tosse e difficoltà respiratorie si sono aggiunti tremore persistente insieme ai brividi, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola e perdita del gusto e dell’olfatto. Dai dermatologi poi arriva anche un'altra spia che è quella dei rush cutanei e dei geloni: l’ipotesi è che il virus provochi danni ai vasi sanguigni e che ciò vada a intaccare la circolazione sanguigna.

Gli esperi - riferisce Leggo che ha dedicato un articolo allo studio - continuano a ribadire che il coronavirus è un virus camaleontico. L’Organizzazione mondiale della sanità, dal canto suo non è del tutto d’accordo con la segnalazione di nuovi sintomi e continua a sostenere che i segnali a cui fare riferimento sono sempre tosse secca, febbre alta e difficoltà respiratorie.