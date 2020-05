Preso atto che da lunedì 4 maggio sarà consentita la ristorazione con asporto (per ristoranti, pub, bar, gelaterie, pasticcerie) fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle vicinanze degli stessi, l’amministrazione comunale di Gubbio ha stabilito il prolungamento dell’orario di apertura dei varchi fino alle 14 anche per la zona monumentale e fino alle 22 per l’intero centro storico. "La decisione è frutto di un’attenta riflessione volta ad agevolare le varie attività presenti nel centro storico ed al contempo venire incontro alle esigenze dei cittadini sprovvisti di permesso di circolazione per la zona a traffico limitato", precisa il sindaco Stirati. Nella giornata di lunedì 4 maggio sono previsti anche i funerali dell'imprenditore Colaiacovo.