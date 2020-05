Coronavirus, il Comune: stop minimetrò per "problemi a far rispettare le misure sanitarie"

Il minimetrò non riparte, fino al 17 maggio. Non solo per gli scarsi flussi di utenza. Ci sono problemi nell’allestire le misure di sicurezza anti Covid. In particolare “persistono le difficoltà nel far rispettare le disposizioni sanitarie all’interno delle vetture”. Tanto da rinviare la riapertura di due settimane. E’ scritto nell’ordinanza del Comune di Perugia. Secondo Palazzo dei Priori “con il decreto del 26 aprile”, lungi dal porre fine al lockdown, il governo “ ha prorogato le restrizioni sugli spostamenti individuali, su mezzi pubblici e privati fino al 17 maggio confermando l’ordinarietà del lavoro agile per la maggioranza dei dipendenti pubblici e privati, nonché le misure sanitarie da rispettare anche all’interno dei mezzi del tpl”. “Persiste il regime di mobilità ridottissima della cittadinanza”. In realtà sono aperti parchi, cimiteri, si può fare il take away in bar e ristoranti. Bus e treni raddoppia le corse. E qui viene il punto: nonostante tutte le norme di sicurezza introdotte per i mezzi pubblici, “persistono le difficoltà nel far rispettare le disposizioni sanitarie all’interno delle vetture del minimetro”. Persistono. Si sono presentate all’inizio dell’epidemia. In particolare il Comune nell’emettere la prima ordinanza (il 16 marzo) aveva preso atto “dell’impossibilità di garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie dello stato di emergenza stanti le necessarie limitazioni alle prestazioni lavorative introdotte dai recenti provvedimenti governativi e la configurazione del sistema di trasporto che rende estremamente difficile la gestione dell’accesso degli utenti”. E’ stata anche paventata la possibilità di definire un numero massimo di sei passeggeri per navetta, ma si è deciso di soprassedere.