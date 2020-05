Coronavirus, fase 2: ecco il nuovo modulo per l'autocertificazione dal 4 maggio. Scarica qui

Fase 2 da domani 4 maggio 2020. È disponibile sul sito del ministero dell'Interno il modello di autodichiarazione per gli spostamenti. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Formalmente gli spostamenti devono ancora essere giustificati con il modulo, in ogni caso il governo ha specificato che per chi va al lavoro si potrà esibire un tesserino e potrebbe non servire per andare a fare sport o al parco. Anche i controlli saranno più mirati ad evitare assembramenti.