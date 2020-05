Coronavirus a Città di Castello, il sindaco Luciano Bacchetta mostra di essere soddisfatto: “Sul fronte sanitario 3 nuovi guariti e nessun altro positivo. Il totale è di 83 persone guarite e di 28 positivi con un numero ancora consistente di persone in isolamento fiduciario. A Città di Castello abbiamo 47 cimiteri, da lunedì 4 maggio riaprirà il cimitero monumentale, nell’orario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, da martedì 5 maggio gli altri 46 cimiteri. Devono essere garantite limitazioni agli ingressi. Per evitare assembramenti e confusioni l’accesso sarà scaglionato in base ai cognomi, queste norme saranno nella settimana successiva allentate. Da martedì riapriranno dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 con accessi scaglionati sempre per cognomi". A Città di Castello il primo maggio sono stati riaperti gli orti sociali.