Coronavirus e fase 2, la Cei chiarisce: "Termoscanner non obbligatorio per chi partecipa ai funerali"

La questione della possibilità di tornare alle consuete celebrazioni dei riti religiosi durante la fase 2 dell'emergenza Coronavirus continua a essere centrale. Il portavoce della Cei, don Ivan Maffeis, durante la trasmissione "La Finestra su San Pietro" del Gr1 è tornato a parlare della vicenda e dell'intesa di massima raggiunta dalla Conferenza episcopale italiana con il governo per ciò che riguarda i funerali, ma soprattutto sulla prescrizione che avrebbe previsto l'uso di misuratori di temperatura con cui testare le persone. "Sui termoscanner - ha detto don Maffeis - abbiamo fatto un passo avanti con il Comitato tecnico scientifico: abbiamo fatto presente la difficoltà enorme" di attrezzarsi per tanti, e "il Cts, consapevole di come molti italiani stiano assumendo sempre maggiore responsabilità, ha accettato di non rendere vincolante questa disposizione".Ciò significa, quindi, come ha chiarito il portavoce della Cei, "Il termoscanner, in un primo momento richiesto per la celebrazione dei funerali, non è più considerato tale".