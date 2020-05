Coronavirus, Stati Uniti contro la Cina. Pompeo: "Il Covid 19 è partito dal laboratorio di Wuhan"

La sfida fra Stati Uniti e Cina sulle origini del contagio da Coronavirus torna a farsi ad alta tensione. Il segretario di Stato, Mike Pompeo, è convinto che la pandemia si sia originata dal laboratorio di Wuhan: "Ci sono enormi indizi del fatto che è lì che è iniziato. Abbiamo detto fin dall’inizio che questo virus ha avuto origine a Wuhan, in Cina".

Intervenendo su AbcNews, Pompeo ha aggiunto: "Ricordate che la Cina ha una storia di infezioni propagate nel mondo e ha una storia di laboratori al di sotto degli standard. Questa non è la prima volta che abbiamo avuto il mondo esposto a virus come risultato di errori in un laboratorio cinese".

Quanto alla possibilità che sia stato diffuso intenzionalmente, Pompeo ha detto di non avere "nulla da dire su questo". E ha continuato: "Credo che vi sia ancora molto da sapere. Ma posso dire questo: abbiamo fatto del nostro meglio per cercare di rispondere a queste domande. Abbiamo cercato di inviare un team, l’Oms ha cercato di inviare un team. Ma nessuno è stato autorizzato ad entrare in quel laboratorio o in altri, ce ne sono molti in Cina. Il rischio rimane. Il partito comunista cinese si è rifiutato di collaborare con gli esperti mondiali".