Coronavirus in Umbria, lunedì 4 maggio riaprono anche tutti i cimiteri del Comune di Perugia.

L’ingresso sarà consentito a tutti, ma dovrà essere garantita la distanza di sicurezza tra le persone al suo interno e il non uso, se non personale e con guanti, di contenitori per l’annaffiamento dei vasi.

La permanenza massima all’interno del cimitero sarà di 30 minuti.

Si informa anche che è consentito il commercio al dettaglio di fiori e piante.

"Il Comune si sta preparando ad una riapertura dei 54 cimiteri da lunedì – spiega il sindaco Andrea Romizi - e ora, alla luce delle decisioni assunte a livello nazionale vorremmo dare ai cittadini la possibilità di tornare a fare visita ai propri cari defunti. La richiesta per tutti i cittadini è il rispetto delle norme di prevenzione, il rispetto di norme sanitarie e igieniche e il divieto di assembramento”.