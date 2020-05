Da lunedì 4 maggio, sarà consentito far visita ai defunti nei cimiteri di Assisi, ma sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e del divieto di assembramento, e a determinate condizioni. Per la necessità di operare con misure di contenimento per evitare il diffondersi del Coronavirus, dal 19 marzo erano state sospese le visite ai propri cari nei cimiteri della città di Assisi. Ora l’amministrazione comunale procede alla riapertura delle visite al pubblico nei cimiteri. Saranno riaperti i cancelli dei 13 camposanti della città ma sarà una riapertura controllata, perché sottoposta a determinate condizioni relative alle modalità di accesso. Sempre nella giornata di lunedì 4 riaprono parchi e aree verdi (leggi qui).