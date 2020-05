Coronavirus e fase 2, accordo con il governo su messe e funerali. Soddisfatto il cardinale Bassseti (Cei)

Il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti ha commentato l'accordo di massima raggiunta con il governo per ciò che riguarda la celebrazione dei riti religiosi durante la fase 2 dell'emergenza Coronavirus. "Esprimo la soddisfazione mia, dei vescovi e, più in generale, della comunità ecclesiale - ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo della diocesi di Perugia-Città della Pieve - per essere arrivati a condividere le linee di un accordo, che consentirà nelle prossime settimane, sulla base dell’evoluzione della curva epidemiologica di riprendere la celebrazione delle messe con il popolo".

Secondo quanto riporta Avvenire, il quotidiano della Cei, "probabilmente entro la fine del mese si potrebbe tornare a tutte le messe" E non è improbabile che l'Eucaristia con la presenza di fedeli possa riprendere già per l'Ascensione o per la Pentecoste, cioè il 24 o il 31 maggio.

Da lunedì 4 maggio, invece, si potrà tornare a celebrare i funerali, ai quali saranno ammessi non più di 15 partecipanti e con la presenza di un addetto alla sicurezza che, munito di termoscanner, procederà al controllo della temperatura delle persone che non dovrà superare i 37,5 gradi.

Quando verrà ripresa la celebrazione della messa, la Comunione verrà distribuita dal sacerdote - munito di mascherina - che si recherà presso i fedeli distribuiti in chiesa rispettando le norme sul distanziamento sociale.