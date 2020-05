Coronavirus e fase 2, ecco le novità su spostamenti, passeggiate, uscite da casa e autocertificazione

I temi degli spostamenti e delle passeggiate sono due degli argomenti centrali della fase 2 dell'emergenza Coronavirus, che inizierà lunedì 4 maggio. A fare chiarezza c'è una risposta alle Faq, le domande più frequenti, presente nel sito della presidenza del consiglio.

"Si può uscire dal proprio domicilio - si legge - solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti - LEGGI CHI SONO I CONGIUNTI), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti".

Fin qui, disposizioni sostanzialmente in linea con quanto era già in vigore. Le novità sono rappresentate dal fatto che "è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto".

Viene specificato, ma questo già si sapeva, che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite, oltre al fatto che tutti gli spostamenti sono soggetti al rispetto del divieto di assembramento e all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

La novità, da questo punto di vista, è rappresentata dalla norma relativa all'autocertificazione, secondo la quale la giustificazione dello spostamento per motivo di lavoro "può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.