Coronavirus in Umbria: raggiunto lo 0 di nuovi positivi, aumento guariti, calo ricoveri, non ci sono morti

L'Umbria ha raggiunto l'agognato zero alla voce che riguarda i nuovi casi positivi per Coronavirus. A certificare il dato è il bollettino ufficiale della Regione, aggiornato alle 8 di domenica 3 maggio 2020. A fronte dei 751 nuovi tamponi, il numero dei contagiati totali non è aumentato, mentre sono ulteriormente diminuite le persone attualmente positive. Alla stessa data non ci sono nuovi malati in terapia intensiva e i pazienti ricoverati sono 71, in calo di 2 unità rispetto al giorno precedente.

Si tratta di dati importantissimi e quanto mai attesi, tanto più alla vigilia di lunedì 4 maggio, quando la fase 2 e le riaperture di molte aziende entrerà nel vivo.

Nel dettaglio di quanto riferito dal bollettino ufficiale della Regione Umbria, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 1.394 casi positivi (invariato), con gli attualmente positivi che scendono da 257 a 236 (- 21). I guariti sono 1.090 (+ 21), i clinicamente guariti 53 (- 8), i morti 68 (invariato).

In calo anche le persone in isolamento domiciliare, che sono 790 (- 41), mentre aumentano di 242 unità gli umbri usciti dalla quarantena. Gli ulteriori 751 tamponi effettuati nella giornata di sabato 2 maggio portano il numero dei tampèoni effettuati dall'inizio dell'epidemia a quota 38.823 tamponi.