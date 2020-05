Coronavirus e fase 2, ecco chi sono i congiunti e le regole per gli spostamenti fuori regione

La fase 2 dell'emergenza Coronavirus sarà realtà da lunedì 4 maggio. Fra tutte le novità, erano particolarmente attese quelle relative agli spostamenti, soprattutto quelli legati all'esigenza di incontrare familiari e parenti non residenti nella stessa abitazione. Al centro dell'attenzione è finita la parola "congiunti", intesa come persone presso le quali - sempre con le attenzioni dovute al distanziamento sociale, al divieto di assembramento e all'igiene - ci si potrà recare.

A sgombrare il campo da interpretazioni e valutazioni personali, sono intervenute le cosidette Faq redatte dal governo, cioè le domande più frequenti. Una di queste, appunto, era quella relativa a chi fossero i congiunti: si tratta - ha chiarito il governo - di conuigi, partner conviventi, partner delle unioni civili, persone legate da un legame affettivo stabile, parenti fino al sesto grado (come ad esempio i figli dei cugini fra loro) e gli affini (come, ad esempio, i cugini del coniuge).

Sono ammessi gli spostamenti tra regioni diverse, oltre che per comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute, anche per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ma una volta che il rientro sarà avvenuto, “non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati”.