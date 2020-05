Dopo quasi due mesi di lockdown, lunedì 4 maggio inizia effettivamente la fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Il ritorno alla normalità interesserà in modo particolare il lavoro con la riapertura di aziende nei settori di moda, manifattura, commercio all'ingrosso, tessile, legno e vendite auto, oltre ai cantieri.

Una delle novità più attese è quella che riguarda bar, pasticcerie, pizzerie e ristoranti, che in attesa di riaprire l'1 giugno potranno sia consegnare i prodotti a domicilio (come già avveniva) che effettuare la consegna ai clienti nei propri locali.

Novità particolari sono quelle che riguardano i lavoratori che rientreranno in azienda: per loro sono previsti la misurazione della temperatura, che non dovrà superare i 37,5 gradi, uso di mascherine e di altri presìdi sanitari, sanificazione e ventilazione dei locali, ingressi e spazi di lavoro contingentati e ridefiniti in modo tale da rispettare le prescrizioni su distanziamento sociale e igiene.