Oggi 3 maggio è l’ultimo atto del lockdown. Ma è anche la prima domenica di maggio, il giorno in cui da secoli il popolo di Gubbio sale sul Colle Eletto del Beato Ubaldo per riportare i Ceri in città, primo atto della Festa del 15 maggio. Ma quest'anno la corsa non ci sarà (leggi qui). Le imposizioni governative legate al contenimento del Coronavirus renderanno impossibile tutto questo, la basilica di Sant’Ubaldo sarà presidiata dalle forze dell’ordine e i tre giganti resteranno sui loro ceppo di marmo scolpito da abili mani nel laboratorio dell’artista eugubino Luca Grilli. L'anno scorso l'emozione fu grande come dimostra la foto.

