Coronavirus e fase 2, papa Francesco incontra il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti

In piena emergenza Coronavirus e alla vigilia della fase 2, nella mattinata di sabato 2 maggio 2020 papa Francesco ha incontrato il presidente della Cei e arcivescovo della diocesi di Perugia-Città della Pieve, cardinale Gualtiero Bassetti. Il colloquio fra il Pontefice e il presidente dei vescovi italiani si è svolto a pochi giorni dalla dura reazione della Cei dopo che il governo, anche nella fase 2, non aveva previsto l’apertura delle messe ai fedeli dando l’ok solo alla celebrazione dei funerali e dopo che a Santa Marta il Papa aveva invitato ad obbedire alle regole per evitare la diffusione della pandemia.

L'intervento del Santo Padre era servito a riportare serenità nel mondo cattolico. "La Chiesa italiana non ha alcuna volontà di strappare col governo, né di fare fughe in avanti. L’intenzione è quella di andare avanti col dialogo costruttivo", aveva sottolineato la Conferenza episcopale italiana all’Adnkronos richiamando anche il monito del Papa. "La parola del Papa - aveva spiegato la Cei - è importante, è la parola di un padre, decisiva e opportuna. Non osservare le norme con fughe in avanti significherebbe calpestare le fatiche e le sofferenze del Paese".