Dl Aprile, bozza: congedo genitori fino 30 giorni con 50% retribuzione. Reddito cittadinanza: nuovi parametri

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Lo prevede la bozza del Dl aprile.

I versamenti di ritenute e contributi "sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020", prevede ancora la bozza del Dl aprile.

In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del Reddito di cittadinanza cambiano i requisiti di accesso. Lo prevede il Dl Aprile. La soglia del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro; la soglia del valore del patrimonio immobiliare è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000; la soglia del valore del patrimonio mobiliare è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro.