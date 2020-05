Coronavirus in Umbria: non si sono altri morti né ricoveri, un solo caso positivo, aumentano i guariti

E' stato un primo maggio di speranza e di buone notizie per ciò che riguarda l'emergenza Coronavirus in Umbria: è quanto emerge dal punto della situazione fornito dalla Regione nel collettino ufficiale diramato alle 8 di sabato 2 maggio 2020 dal quale emerge che nel giorno della festa dei lavoratori è stato registrato un solo nuovo caso di positività al Covid 19. Dall'inizio della pandemia, quindi, nella nostra regione si sono contati 1.394 contagiati. Sempre alla data dell'1 maggio, si è ulteriormente ridotto il numero degli attualmente positivi, attestato a quota 257 con una diminuzione di 15 unità rispetto al 30 aprile.

Da registrare con soddisfazione anche l'aumento dei guariti (+16) con il computo totale che arriva a 1.069. Invariati i ricoveri, fermi a 73, così come i pazienti in terapia intensiva (13).

In riferimento alle persone in quarantena, se ne contano ancora 831, in calo di 74 unità); complessivamente sono 15.851 (+109) gli umbri usciti dall’isolamento domiciliare. Ultimo dato, quello relativo ai tamponi: nella giornata dell'1 maggio ne sono stati effettuati 310 portando il totale a 38.072.