Umbria, primo maggio speciale all’ ospedale di Perugia con il sindaco Andrea Romizi e l’assessore Clara Pastorelli, che hanno voluto testimoniare “vicinanza ai lavoratori della sanità in attività assistenziale 24 ore su 24”.

La semplice cerimonia è avvenuta sul piazzale principale del Santa Maria della Misericordia , presenti alcuni professionisti ospedalieri e docenti universitari. A fare gli onori di casa il commissario dell’Azienda ospedaliera di Perugia Antonio Onnis, che ha molto apprezzato la decisione del sindaco di voler onorare la giornata della festa del lavoro con una visita nel presidio ospedaliero.

A chiusura della cerimonia, il sindaco Romizi ha voluto ricordare come “fin dai primi giorni della pandemia il rapporto tra città e ospedale è stato continuo; una scambio costante di informazioni che hanno permesso di intervenire per contenere la diffusione della malattia. Ho avuto già modo - ha aggiunto - di sottolineare i sacrifici degli operatori sanitari, oggi sottolineo che questo ospedale è stato il motore da dove sono partite le leve per il buon funzionamento di tutta la macchina regionale dell’assistenza. Anche per questo - ha concluso il sindaco - dico grazie per quello che avete fatto e per come lo avete fatto, con grande dedizione professionalità e apprezzata partecipazione”