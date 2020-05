Coronavirus in Umbria: un solo positivo su 1.303 tamponi, ancora in aumento i guariti, c'è un altro morto

L'emergenza Coronavirus in Umbria sta evidenziando una situazione che continua a porre la regione in una posizione di assoluta prevalenza a livello nazionale. Il riscontro che emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Umbria e aggiornato alle 8 di venerdì 1 maggio 2020 segnala un solo nuovo positivo al Covid 19 su 1.303 tamponi effettuati. Al tempo stesso risulta in aumento il numero dei guariti e il calo degli attualmente positivi: in particolare, i guariti aumentano di 27 unità e gli attualmente positivi diminuiscono in misura identica. La differenza fra i valori assoluti è in costante aumento: alle 8 del 30 aprile è di 781 con un aumento di 54 unità rispetto alle 727 del giorno precedente.

Il quadro complessivo aggiornato al primo maggio 2020 segnala dall'inizio della pandemia 1.393 persone positive (+1 rispetto al 30 aprile) in Umbria, gli attualmente positivi 272 (-27), i guariti 1.053 (+27) i clinicamente guariti 68 (+2) e i morti 68 (+1). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 73 (-11) e di questi 13 (-3) sono in terapia intensiva.

Per ciò che riguarda l'isolamento domiciliare, restano in quarantena 905 persone, con una riduzione di 40 unità rispetto al giorno precedente; in 15.742 (+840) sono uscite dall’isolamento, mentre il numero totale dei tamponi effettuati è salito a 37.762.