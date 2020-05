Coronavirus, ecco i parametri che verranno presi in considerazione per le riaperture delle attività

Sono diversi i parametri determinanti, legati all'emergenza Coronavirus, che verranno tenuti in considerazione dal governo per gestire eventuali riaperture anticipate di attività sociali, commerciali e produttive. E' quanto stabilisce il decreto firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, nella tarda serata di giovedì 30 aprile. Oltre al valore dell'indice R0 sulla diffusione del contagio, come riferisce il Corriere della Sera nell'edizione dell'1 maggio 2020, verranno presi in considerazione capacità di monitoraggio del fenomeno, capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti e stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari. Sulla base di questo genere di rilevazioni, effettuate ogni settimana, verranno prese decisioni in riferimento alla gestione del ritorno alla normalità.