Coronavirus, vaccino a settembre se test ok: azienda di Pomezia lavora con Oxford

La sperimentazione del vaccino anti Covid-19 è partita e le prime fiale, approvate dopo la sperimentazione clinica, potrebbero arrivare a fine estate. Ne dà notizia Piero Di Lorenzo, il presidente della Irbm di Pomezia, che produce le dosi necessarie ai test clinici. I tempi per il vaccino "sono legati a mille variabili - evidenzia Di Lorenzo, intervistato da LaPresse -. Quello che si può dire, è che in questo momento sono in corso i test su 520 volontari sani e si sta già predisponendo la partenza di un'altra sperimentazione su 3000 persone. Noi siamo molto attivi nel produrre e distribuire le dosi necessarie ai test, e se questi daranno un responso positivo, entro fine settembre potremmo avere il vaccino".

Per approfondire leggi anche: Vaccino, come funziona sul nostro organismo

L'Università di Oxford e la multinazionale AstraZeneca, con Jenner Institute e Oxford Vaccine Group, stanno sviluppando e sperimentando il siero, in modalità 'no profit' e all'azienda di Pomezia è stato affidato un compito delicatissimo nel percorso per arrivare al vaccino denominato 'ChAdOx1 nCoV-19'. "Quando a inizio gennaio i cinesi hanno pubblicato il sequenziamento del virus, lo Jenner Institute, mettendo a frutto l'esperienza maturata sul vaccino anti Mers, ha potuto sintetizzare in una quindicina di giorni il gene della proteina spike e depotenziarlo", spiega Di Lorenzo.

Nei laboratori dell'azienda di Pomezia, che conta una quarantina di dipendenti, il gene della proteina spike, ovvero la 'coroncina cattiva' e molto contagiosa che permette a Covid-19 di attaccare e infettare le cellule umane, è stato unito al virus di un banale raffreddore, anch'esso depotenziato: l'organismo, in presenza dell'agente 'nemico', reagisce producendo anticorpi, che nel caso del vaccino non sono realmente utili, perché il gene è stato già disattivato, ma lo diventano quando si entri in contatto con il vero Covid-19.

E' una corsa contro il tempo quella a cui lavora il laboratorio di Pomezia: "Abbiamo già quadruplicato la nostra capacità produttiva e nel giro di 4 mesi la decuplicheremo ulteriormente - dice Di Lorenzo -. Ma tenga presente che noi parliamo di centinaia di migliaia di dosi a fronte di un'esigenza, quando il vaccino venisse approvato, di miliardi". Su questo fronte sarà fondamentale il lavoro di AstraZeneca, responsabile, se tutto andrà bene, della produzione e distribuzione mondiale del siero che nasce come 'no profit', "in un accordo - conclude Di Lorenzo - secondo il quale sarà prodotto e distribuito senza alcun sovra costo legato alla proprietà intellettuale".

Alessandra Lemme