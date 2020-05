Da lunedì 4 maggio sarà possibile accedere ai parchi, alle aree verdi pubbliche, al percorso pedonale accanto al torrente Tescio ad Assisi. Con lacune limitazioni: le aree dove insistono i giochi per i bambini non potranno essere utilizzate così come non potranno essere usati gli impianti sportivi che si trovano in alcuni spazi. Non potranno essere esercitate attività ludiche o ricreative né tanto meno attività sportive collettive. Per accedere alle aree verdi pubbliche è obbligatorio adottare il distanziamento sociale, cioè la distanza di almeno un metro, tra le persone ed è consigliabile l’uso delle mascherine e dei guanti. “La riapertura delle aree verdi – ha affermato il sindaco Stefania Proietti – ci permette di avviarci in questa Fase 2 verso una risocializzazione ma si raccomanda prudenza nel frequentare questi luoghi per limitare al massimo la possibilità del contagio da Coronavirus”. Covid 19 che ad Assisi ha fatto una vittima.