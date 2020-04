Coronavirus, Checco Zalone canta la quarantena con "L'immunità di gregge". Il video del brano che vola

Italiani in quarantena, ma il lockdown riserva anche un sorriso con Checco Zalone. Ecco arrivare la sua canzone che prende ispirazione dall'emergenza Coronavirus e dal nuovo Dpcm studiato in vista della fase due. Il brano in questione, che vola sui social con un video che proponiamo qui dalla pagina dello stesso Checco Zalone, si chiama "L'immunità di gregge". Un brano alla Domenico Modugno, grande interprete, pugliese proprio come Zalone. "Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo". Allegria, ce ne è proprio bisogno in questo periodo.