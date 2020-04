Coronavirus e fase 2, Conte: "Misure meno restrittive delle Regioni sono illegittime"

Salvini a Conte: basta chiacchiere, saremo in Aula fino ai fatti

Roma, 30 apr. (askanews) - Per il leader della Lega Matteo Salvini, è importante continua a occupare le aule parlamentari fin quando il governo non daràà quelle che definisce "risposte concrete" agli italiani in merito all'emergenza Coronavirus. "Dormire in quest'Aula, lo faremo fino a che in quest'Aula non si daranno risposte concrete agli italiani: basta chiacchiere, basta parole. La prossima ...