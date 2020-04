Coronavirus in Umbria: superati i 1.000 guariti, un solo caso positivo su 1.522 tamponi, c'è un altro morto

L'emergenza Coronavirus in Umbria è sempre più sotto controllo. Secondo i dati aggiornati alle 8 di giovedì 30 aprile 2020 diffusi dalla Regione Umbria, nelle 24 ore precedenti a fronte di ben 1.522 tamponi effettuati è stato riscontrato un solo nuovo caso positivo. Non solo questo autorizza un motivato ottimismo, ma anche altri 29 pazienti Covid guariti, le 487 persone uscite dall'isolamento, la differenza fra guariti e attualmente positivi che sale ancora e arriva 727 e il fatto che non ci sia aumento di persone in isolamento domiciliare.

Nel dettaglio dall'esplosione della pandemia alle 8 del 30 aprile in Umbria si contano complessivamente 1.392 casi (+1 rispetto al giorno precedente) positivi al virus Covid 19, e 299 (-29) attualmente positivi.

Il numero dei guariti è salito a 1.026 (+29), mentre risultano 66 clinicamente guariti (-1). Il numero dei morti è salito a quota 67 (+1). Dei 1.392 pazienti positivi dall'inizio dell'epidemia, sono ancora ricoverati in 84 (-9) e 16 di questi (dato invariato) sono in terapia intensiva.

Per ciò che riguarda gli umbri in isolamento domiciliare, al 30 aprile 2020 sono se ne contano 945 (invariato) mentre in 15.389 (+487) sono uscite dall’isolamento.