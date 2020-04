Coronavirus, approvato in Italia farmaco sperimentale austriaco Solnatide per la cura dei pazienti gravi

Nell'emergenza Coronavirus, arriva una speranza in più per il trattamento di emergenza di pazienti con forme gravi di Covid 19. Agenzia italiana del farmaco e Comitato etico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma hanno approvato per l'uso in Italia il farmaco sperimentale austriaco Solnatide.

La molecola sperimentale ha avuto il via libera nel nostro Paese "nell’ambito del programma di uso compassionevole di farmaci sottoposti a sperimentazione clinica per il trattamento di pazienti Covid 19 affetti da permeabilità polmonare e sindrome da distress respiratorio acuto", si legge in una nota. I dati clinici raccolti fino ad ora da pazienti ricoverati con Covid 19 indicano che il 20% soffre di Ards, cioè di disfunzioni polmonari potenzialmente letali come sindrome da distress respiratorio acuto. Il tasso di mortalità̀ osservato per Ards varia dal 16% al 60%. Al momento non sono stati approvati farmaci specifici.