Coronavirus, la mappa dei contagi e delle morti fra gli operatori sanitari: oltre 28mila denunce all'Inail

L'emergenza Coronavirus porta con sé numeri che testimoniano la gravità della pandemia e il rischio al quale sono esposti i lavoratori. In questo senso fanno chiarezza i dati forniti dall'Inail, secondo i quali tra la fine di febbraio e il 21 aprile sono state più di 28mila le persone contagiate da Covid 19 per motivi professionali. Il 45,7% dei casi riguarda la categoria dei tecnici della salute, che comprende infermieri e fisioterapisti, seguita da quella degli operatori socio-sanitari (18,9%), dei medici (14,2%), degli operatori socio-assistenziali (6,2%) e del personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione (4,6%). Dal primo report dell’Istituto dedicato al fenomeno delle infezioni sul lavoro da Covid 19 emerge anche che i morti da contagio sono stati 98 (52 in marzo e 46 in aprile) pari a circa il 40% del totale dei decessi sul lavoro denunciati all’Inail nel periodo preso in esame. Prendendo in considerazione le diverse attività produttive, il settore della sanità e assistenza sociale, in cui rientrano ospedali, case di cura e case di riposo, registra il 72,8% dei casi di contagio sul lavoro da Covid 19 denunciati all’Inail, mentre a livello territoriale quasi otto denunce su 10 sono concentrate nelle regioni dell’Italia settentrionale: il 52,8% nel Nord-Ovest (35,1% in Lombardia) e il 26,0% nel Nord-Est (10,1% in Emilia Romagna). Il resto dei casi è distribuito tra Centro (12,7%), Sud (6,0%) e Isole (2,5%). Il 71,1% dei contagiati sul lavoro sono donne e il 28,9% uomini, con un’età media di poco superiore ai 46 anni (46 per le donne, 47 per gli uomini). Tra gli infermieri e gli altri tecnici della salute, in particolare, più di tre denunce su quattro sono relative a lavoratrici.