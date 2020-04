Coronavirus, fase 2: come cambia il modulo di autocertificazione dal 4 maggio. Il nodo visita al "congiunto"

Autocertificazione. Come cambierà il modulo dal 4 maggio, inizio dell'annunciata Fase 2. Il Viminale in queste ore è al lavoro. Secondo quanto trapela il modulo dovrebbe rimanere in linea di massima simile a quello attuale e contenere uno spazio bianco dove il cittadino scriverà che si trova fuori per visitare un "congiunto" come permesso dal nuovo Dpcm. Il lavoro produrrà poi una circolare da inviare ai prefetti per fornire le indicazioni che varranno fino al 18 maggio.

L'orientamento è quello di non imporre ai cittadini che verranno fermati ai controlli di indicare le generalità dei "congiunti" che dovranno incontrare. Si specificherà poi che non si può andare nelle seconde case, mentre gli spostamenti interregionali sono possibili solo per comprovate ragioni di lavoro, assoluta urgenza e salute. Questo come anticipato in fase di presentazione del nuovo provvedimento che vale per tutta Italia. Chiarimenti potrebbero anche essere forniti su passeggiate ed attività motoria.