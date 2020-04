Campionati di calcio, anche Sileri pessimista: "Inverosimile tornare a giocare. E' sport di contatto"

Dopo le parole del ministro Spadafora ("Il sentiero per la ripresa è sempre più stretto", clicca qui), arrivano anche quelle del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, sulla ripresa dei campionati di calcio in Italia. "Se ha senso che riprenda il calcio in Italia? Mi sembra inverosimile al momento, nel rispetto dei calciatori vedo la partita di calcio inverosimile" ha argomento ai microfoni di "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. Il viceministro della salute che nelle scorse settimane, seppur in forma lieve, aveva contratto il Coronavirus, ha aggiuntoi: "C'è contatto fisico tra i giocatori di calcio, non si tratta di F1 o tennis. Mi preoccupo per la salute degli atleti perché nel calcio potrebbe esserci contagio".