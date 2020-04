Coronavirus, viceministro Sileri su fase 2: "Amici affetti stabili. Possibile incontrarli dopo il 4 maggio"

Anche un amico può essere considerato un “affetto stabile” e quindi si potrà andare a trovarlo dopo il 4 maggio. Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, lo ha detto intervenendo alla trasmissione di Radio Rai1 'Un Giorno da Pecora. "Anche un'amicizia può essere un affetto stabile, come un fidanzato - ha argomentato Sileri - se è considerato un amico vero e non è una scusa.

Per approfondire leggi anche: Come usare il modello di autocertificazione per gli spostamenti

Serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un 'liberi tutti". Secondo Sileri è possibile che i casi tornino a crescere dopo l'allentamento del lockdown. "Lo vedremo fra un paio di settimane - ha detto ancora il vicieministro - ma è molto probabile".

"La ripresa del calcio in Italia? La vedo inverosimile al momento, nel rispetto dei calciatori. Non è una partita di tennis o il campionato di F1, nel calcio c'è contatto fisico dei giocatori", ha detto Sileri. "Mi preoccupa la salute degli atleti", ha concluso.