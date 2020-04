Il primo maggio riaprono gli orti, il 4 maggio i parchi. Il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, è stato di parola (leggi qui). E proprio il sindaco fa l'annuncio, dopo il punto sui malati di Coronavirus: “I dati trasmessi dalla Asl Umbria parlano di zero positivi, 80 persone guarite e soltanto 30 persone positive. Ci sono poi persone in isolamento precauzionale ma non risultano positivi e ci auguriamo che non lo siano neanche in futuro. Rispetto agli orti sociali, diversi dagli orti privati, che svolgono un’importante funzione, riapriranno dal 1 maggio con il controllo dell’Associazione Carabinieri in congedo. Il 4 maggio riapriremo anche i parchi pubblici con un sistema di controllo e verifica affinchè non si creino assembramenti”.