Mercoledì 29 aprile è deceduta all'ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla una donna di 98 anni positiva al Covid 19 residente a Gubbio. La paziente era ricoverata dal 19 marzo. La situazione a Gubbio comunque è sotto controllo, come riferito anche dal sindaco Filippo Stirati nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Le forze dell’ordine hanno effettuato 3286 controlli con 84 sanzioni. Sono stati consegnati 509 “buoni spesa” (597 le richieste, 74 quelle escluse per mancanza di requisiti e 14 in attesa di approvazione). Guarita nel frattempo la donna risultata positiva alla casa di riposo Mosca, dove i tamponi sono risultati tutti negativi.