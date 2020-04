Coronavirus, Arcuri: "Il costo di produzione delle mascherine è di 5 centesimi. Ce le vendono a 38"

"Le Regioni hanno già in deposito 47 milioni di mascherine che gli abbiamo fornito", ha detto il commissario per l'emergenza Coronavirus il commissario straordinario Domenico Arcuri in audizione davanti alle commissione riunite Finanze e Attività Produttive. Lo riporta La Repubblica.

"Il prezzo delle mascherine è stato fissato sulla base di alcuni parametri", ha detto in audizione alla Camera il commissario Domenico Arcuri. Che ha poi assicurato che "da lunedì siamo in grado di distribuire fino a 12 milioni di mascherine al giorno, da giugno fino a 18 milioni e da agosto 24 milioni". Quanto al prezzo, Arcuri ha dichiarato che "le analisi dei nostri uffici mi dicono che il costo di produzione di una mascherina è di 5 centesimi, quindi si capisce qual è lo spazio di profitto" riporta LaPresse. Le cinque aziende italiane che ci stanno rifornendo di mascherine "arriveranno a darcene 660 milioni e ci vendono i beni a un prezzo di 38 centesimi".

Per approfondire: Conte, mascherine a 0,50.