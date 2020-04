Coronavirus, il bilancio in Umbria: 34 guariti in più, i nuovi positivi sono 12 e c'è un altro morto

L'aggiornamento quotidiano della situazione dell'emergenza Coronavirus in Umbria segnala un ulteriore aumento dei guariti e un contemporaneo calo dei casi attualmente positivi. La differenza fra i due parametri si attesta a 656 unità nonostante l'aumento di 12 casi positivi registrato alle 8 di mercoledì 29 aprile 2020.

Dal bollettino diffuso dalla Regione emerge che dall'inizio della pandemia in Umbria si sono contate complessivamente 1.391 persone positive al Covid 19; gli attualmente positivi sono 328 (-23 rispetto a martedì 28 aprile) e i 12 positivi in più sono stati riscontrati sulla base dei 1.056 tamponi effettuati nella giornata di martedì 28.

Il numero dei guariti sale invece a quota 997 (+34) mentre risultano 67 clinicamente guariti (-9) e 66 morti (+1). Dei 1.391 pazienti positivi attualmente sono ricoverati negli ospedali umbri in 93 (-4); di questi 16 (-1) sono in terapia intensiva.

Dati interessanti per ciò che riguarda le persone in quarantena; in isolamento domiciliare sono 945 con un calo di 36 unità; complessivamente risultano 14.902 persone uscite dall’isolamento con un aumento di 308 riscontrato alle 8 del 29 aprile.