Coronavirus, decreto Aprile: bonus autonomi a 800 euro, fondi per Pmi e 3,5 miliardi per Comuni e Province

Nel corso di un'udizione in commissione parlamentare del ministro dell'Economia e Finanza, Roberto Gualtieri, su emergenza coronavirus, fase 2 e decreto Aprile sono emerse novità per ciò che riguarda i provvedimenti di sostegno economico a fronte dei danni provocati dal Covid 19.

Per far fronte al "cigno nero" dell'economia italiana, Gualieri ha anticipato che il governo metterà in campo "una manovra espansiva imponente, di un'entità mai raggiunta dal Dopoguerra ad oggi" con cui il deficit schizzerà al 10,4% e il debito al 155,7% ma "non mette a repentaglio la finanza pubblica".

Nel testo che dovrebbe essere varato nei prossimi giorni dal Cdm c'è lo stop all'Iva sulle mascherine per tutto il 2020, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di supporto al reddito già in vigore. Rinnovato anche il bonus autonomi, che dovrebbe salire a 800 euro e prevederà una procedura snellita: per chi lo ha già chiesto sarà sufficiente un click sul sito Inps.

Sul fronte imprese arriveranno "specifiche forme di sostegno a fondo perduto per chi ha subito l’impatto della crisi" - per le Pmi si pensa a un fondo da almeno dieci miliardi di euro - e agevolazioni su affitti e taglio delle bollette per le utenze non domestiche, mentre si studiano interventi per il rafforzamento patrimoniale delle imprese e l'anticipazione di 12 miliardi per la riscossione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione. Per Comuni, province e città metropolitane sarà stanziato un ulteriore fondo da 3,5 miliardi, di cui il 30% sarà anticipato a stretto giro.