Coronavirus, verso il via libera alle messe all'aperto dall'11 maggio. Il governo valuta la soluzione

L'11 maggio potrebbero ripartire le messe all'aperto. E' questa una delle ipotesi sul tavolo del governo. Al momento non c'è alcuna certezza e le valutazioni sono in corso ma, a quanto viene riferito, l'idea sarebbe quella di far ripartire le cerimonie intorno a metà maggio e l'ipotesi più concreta sarebbe quella di permettere dall'11 di svolgerle in luoghi aperti.

Non è tutto. Sono allo studio anche altri dispositivi come l'obbligatorietà per le parrocchie di controllare le distanze dei fedeli tra i banchi, il divieto di dare la comunione in bocca, di avere le acquasantiere piene, di scambiarsi il segno della pace.