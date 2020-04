Conte: "Concreto rischio nuovo contagio". Aziende trasporti: distanziamento impossibile sui mezzi pubblici

Fase 2. I vertici delle categorie dei trasporti pubblici lanciano l'allarme distanziamento sociale sui mezzi e avvertono: "Impossibile". Nello stesso tempo sui conti l'Istat lancia previsioni allarmanti: un debito pubblico, in rapporto al Pil, previsto al 155,7% nel 2020, si attesterebbe a un livello che "è stato registrato, a partire dall'Unità d'Italia, solo dopo la Prima Guerra Mondiale".

Il premier Conte ha detto che "il rischio di un contagio di ritorno da Coronavirus è molto concreto. Abbiamo predisposto un congegno di misure per una riapertura prudente che ci permetta di tornare a chiudere immediatamente, intervenendo in modo mirato. Abbiamo fatto passi avanti: da lunedì 4 milioni di persone torneranno al lavoro con maggiori rischi di contagio. Ma sarà un contagio calcolato".

Come avevamo anticipato i mezzi di trasporto pubblico non sono in grado di soddisfare i requisiti di distanziamento sociale richiesti dal Governo. Lo si legge in una lettera dei presidenti di Agens e Asstta al ministro dei Trasporti Paola De Micheli. "Il distanziamento ipotizzato di 1 metro per la Fase 2 limita la capacita' del sistema dei trasporti di persone al 25-30% del numero di passeggeri trasportati in condizioni di normalita'", spiegano i presidenti Arrigo Giana (Atm Milano) e Andrea Gibelli (Ferrovie Nord Milano).