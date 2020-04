Coronavirus, allarme in Gb: nuova sindrome si diffonde tra i bambini. Primi morti sotti i cinque anni

L'allarme viene dal Regno Unito. I morti, un numero che cresce, hanno meno di cinque anni. Bambini che si sono ammalati a causa della misteriosa sindrome infiammatoria, patologia che colpisce proprio i più piccini in Gran Bretagna.

La notizia delle morti è riportata da Il Messaggero. Sono almeno una dozzina di bimbi ricoverati in terapia intensiva secondo il segretario alla Salute Matt Hancock. Questa sindrome infiammatoria si studia anche in Italia, come conferma il pediatra Alberto Villani. Il segretario alla Salute Matt Hancock ha rivelato che alcuni dei bambini ricoverati in terapia intensiva sono risultati negativi al Covid19, complicando ulteriormente la diagnosi.

La grave sindrome, finora sconosciuta si ritiene riconducibile al Coronavirus. L'allarme è stato lanciato dalla rivisita medica Health Service Journal, dopo che diversi bambini sono stati ricoverati in terapia intensiva a causa di uno stato infiammatorio dei vasi sanguigni. Sintomi che sembra possano essere correlati al Covid-19.