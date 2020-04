Coronavirus in Umbria: altri 9 positivi su 1.075 tamponi, non ci sono nuovi morti, aumentano i guariti

L'aggiornamento dei dati sull'emergenza Coronavirus fornito dalla Regione Umbria alle 8 di martedì 28 aprile 2020 segnala un aumento dei casi positivi (+ 9 con 1.075 tamponi effettuati nella giornata di lunedì 27), a fronte di altri riscontri benauguranti per ciò che riguarda gli altri parametri, a cominciare dal gran numero di persone uscite dall'isolamento: rispetto alle 24 ore precedenti, ben 494 umbri hanno potuto interrompere la propria quarantena.

Per il resto, si contano 351 persone attualmente positive al Covid 19 mentre continua a crescere il numero dei guariti, arrivato a 963 con un incremento nell'ultimo giorno di 28 unità. Cresce di conseguenza la differenza fra guariti e positivi, che si attesta a 612 unità con un incremento rispetto a lunedì 27 di 47 persone.

Dei 963 guariti totali (+28 in 24 ore) ne risultano 76 clinicamente guariti (-7) mentre il numero di morti è rimasto invariato e fermo a quota 65. Dei 1.379 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 97 (-9) e di questi 17 (+1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 981 (+4); sempre alla stessa data, risultano 14.594 (+494) persone uscite dall’isolamento.

Il numero complessivo dei tamponi effettuati, grazie ai 1075 di lunedì 27 aprile, è salito a 33.881.