Coronavirus avanza in Africa. Oms: oltre 31mila casi, sono almeno 1.400 le vittime

Coronavirus, l'allarme per la pandemia si fa sempre più forte in Africa. Sono oltre 31mila i casi totali di Coronavirus registrati fino ad oggi in Africa. A riferirlo è l'Oms.

Il dato della progressione è quantomai preoccupante. Negli ultimi 11 giorni sono stati rilevati 21 mila nuovi casi, con una media di 600 nuovi contagi al giorno. Le vittime finora riportate sono 1.400. "Siamo lontani dalla fine della pandemia e siamo preoccupati dai trend in crescita, ad esempio in Africa", ha detto il direttore dell'Organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus.