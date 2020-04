Coronavirus, Ance Umbria protesta: "Decreto improvvisato, niente sulla ricostruzione"

"L'edilizia umbra, così come in tutta Italia, vuole ripartire, ma nel decreto del 26 aprile non ci sono indicazioni precise al riguardo. In particolare in questa regione, dove i contagi sono prossimi allo zero, le condizioni ci sarebbero. Ma per quanto riguarda i cantieri della ricostruzione, ad esempio, è assente qualsiasi riferimento nel corpo normativo”.

Così il direttore generale di Ance Umbria, Walter Ceccarini. I 298 milioni di finanziamenti già erogati per la ricostruzione pesante, frane, scuole, chiese ed edifici pubblici, restano al palo. Eppure il Dpcm ha dato il via ieri a buona parte dei cantieri pubblici. Non solo: il settore delle costruzioni – fermo per il 90% delle imprese nel cuore verde– in Umbria conta 20.671 occupati (dati Istat 2019) e solo 1.757 sono considerati “a più alto rischio contagio” secondo una recente indagine dell’Agenzia Umbria ricerche. L’indice di prossimità fisica è del 52,6%, due punti sotto la media di tutte le attività produttive. Però la ripartenza, nonostante il via libera del governo, non si profila all’orizzonte. “La sensazione che abbiamo”, continua Ceccarini, “è quella di un provvedimento basato sull'improvvisazione. Manca un programma vero per riaprire il Paese. Ci sono state fornite alcune indicazioni da rispettare, ma non c'è un progetto organico per far ripartire l'Italia. Tornando all'edilizia, servono regole precise e condivise. Alcuni quesiti: se in un cantiere viene rilevato il dipendente positivo al Covid, cosa accade? Che deve fare l'impresa? Come spostare i lavoratori da un cantiere all'altro, come li facciamo mangiare? Chi rientra da appalti fuori regione deve fare la quarantena? E ancora: i dispositivi di protezione individuale non si trovano, almeno non ai prezzi annunciati: come trovarli? La riapertura in va sperimentale dei cantieri post sisma 2016, richiesta dall'Umbria e da tutte le imprese edili, non c'è stata. C'è una disorganizzazione evidente. Di fatto nulla è cambiato. Opere e cantieri già attivi, pensiamo a quelli stradali, restano aperti. Per tutto il resto, stanti le condizioni attuali, riapriremo il 4 maggio. Il problema è che non ci sono indicazioni certe nemmeno per quella data". Questo il quadro, anche se da ieri formalmente potrebbero riprendere l’attività tutte le imprese di costruzione impegnate nei cantieri di opere pubbliche considerate strategiche per il Paese, relative a dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria. Lo possono fare però solo se sono in condizione di rispettare il Protocollo sulla sicurezza nei cantieri firmato dal Mit con le parti sociali il 24 aprile. Sul fronte sisma per il 30 aprile è annunciata una cabina di regia in cui il commissario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, annuncerà tre ordinanze da proporre al governo per sbloccare i cantieri post sisma dal 4 maggio.