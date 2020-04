Mentre Umbertide piange un concittadino morto per Coronavirus (leggi qui), buone nuove da Città di Castello come conferma il sindaco Luciano Bacchetta: “Anche lunedì 27 aprile conferma l’assenza di nuovi positivi e possiamo essere piuttosto soddisfatti della situazione. La Fase Due si è rilevata molto simile alla Fase Uno. Da qui a qualche giorno poco cambierà. L’amministrazione farà tutto quello che nei prossimi quindici giorni – dal 4 maggio al 18 - potrà fare per alleggerire la situazione dei cittadini. Già nei prossimi giorni verranno riaperti gli orti sociali con un disciplinare di garanzia per la tutela della salute dei visitatori, riapriremo immediatamente i parchi con i controlli necessari, con il distanziamento sociale e senza assembramenti. La responsabilità anche penale di questa aree è dei sindaci: i tifernati si sono comportati bene e quindi meritano, anche per i bambini che speriamo presto, prima del 4 maggio se possibile, i parchi e le aree verdi tornino fruibili almeno per il genitore con i figli. Per quanto riguarda i cimiteri, c’è una disposizione rigorosa che non ne prevede la riapertura".