L'ultimo bollettino live di Borrelli: record di guariti (4.693)

Roma, 30 apr. (askanews) - Quella del 30 aprile è l'ultima conferenza live del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che leggendo i dati del bollettino odierno ha riferito: "Per quanto riguarda il bilancio di oggi, registriamo il numero più alto di guariti mai verificatosi dall'inizio della gestione dell'emergenza: sono 4.693 in più rispetto a ieri, per un totale di 75.945. I casi totali ...