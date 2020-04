Umbria, il sindaco di Todi sfida Conte sulla fase 2.Scrive al prefetto: "Ordinanza per riaprire, temo suicidi"

Sulla fase 2 dell'emergenza Coronavirus, il sindaco di una della città più belle e conosciute dell'Umbria, sfida il premier Conte. Il sindaco è quello di Todi, Antonino Ruggiano, che ha scritto una lettera al Prefetto di Perugia nella quale annuncia un'ordinanza che "autorizzi la attività di piccoli commercianti, professionisti, esercenti della somministrazione e artigiani, nei limiti di quanto già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020".

"Al momento, ho nel mio Comune centinaia di persone che non sanno, letteralmente, come poter comprare il pane quotidiano, molte delle quali stanno pian piano rivolgendo le proprie disperate istanze a 'mercati paralleli', con il fondato rischio di alimentare il circuito della malavita e della usura", scrive Ruggiano. "La gente è talmente allo stremo, da dover prevedere con una certa ragionevolezza, nel prossimo futuro, drammatici episodi di violenza, verso se stessi e verso i terzi. A breve, mi aspetto suicidi, manifestazioni di piazza e aperte ribellioni", afferma in maniera molto diretta.