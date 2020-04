Coronavirus, calano i malati in terapia intensiva. Altri 333 morti, attualmente ci sono 105.813 positivi

Bollettino medico di oggi, 27 aprile 2020 sull'emergenza Coronavirus da parte della Protezione civile. Continua il graduale miglioramento della situazione in Italia nell'emergenza Covid 19. Nelle ultime 24 ore i morti registrati sono stati 333 (totale di 26.977 dall'inizio della crisi). Le persone attualmente positive sono 105.813.

Per approfondire: Conte e la fase 2.

I casi totali dall'inizio dell'emergenza salgono a 199.414, di cui 1.739 nelle ultime 24 ore. Ma ci sono anche 1.696 guariti in più, per un totale di 66.624. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.956 (-53).