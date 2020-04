Conte e i parrucchieri, la riapertura fissata l'1 giugno per i social è una gaffe. Ironia e rabbia

Rivolta social contro il premier Giuseppe Conte dopo la conferenza in cui ha annunciato la fase 2 e alcune riaperture (clicca qui). Il presidente del Consiglio infatti è stato preso di mira per una presunta gaffe sulla riapertura delle attività dei parrucchieri. "I parrucchieri riapriranno l'1 giugno" ha dichiarato Conte, peccato che sia un lunedì da sempre giorno di riposo settimanale per gli operatori del settore. Ma la beffa è doppia, perché il 2 giugno è la Festa della Repubblica, tutta Italia si ferma per celebrare l'unità nazionale raggiunta nel 1946. Insomma, la riapertura potrebbe slittare al 3 giugno. Su Facebook e Twitter l'hashtag #parrucchieri è diventato virale seguito da tanti sfottò nei confronti del premier ("Ma Conte il calendario l'ha visto?").